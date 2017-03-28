 Trabzon’a ret – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Trabzon’a ret

    Trabzon’a ret

    , 2010-11 sezonu şike davası ile ilgili kararını açıkladı. Yönetici Saral, “Şike konusunda son karar mercii FIFA’dır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi. Bülbüloğlu da “Ret kelimesi yanlış. Türkiye şampiyonluğunun yetkisinde olup olmadığı ile ilgili karar bekliyoruz” diye konuştu.

    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (), Trabzonspor'un 2010-11 sezonu şike davasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti. Açıklamada, "UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve CAS'a başvuran Trabzonspor'un itirazı reddedildi" denildi. , UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu. Temyiz Kurulu'ndan da olumlu sonuç alamayan yönetim, CAS'a başvurmuştu.

    SARAL: SON KARAR FIFA'NIN
    Yönetici Gökhan Saral karar sonrası, "Şike konusunda son karar mercii FIFA'dır. Taraftarımız rahat olsun, Trabzonspor'un hakkını sonuna kadar arayacağız'' açıklamasını yaptı. Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu da "Bu karar sadece UEFA'nın TFF'ye yaptırım yapmaması konusunda şikayetimizdi. UEFA'nın şike konusunda yetkili mi yetkisiz mi olduğuna karar verecek. Reddetme ifadeleri yanlış. Türkiye'deki şampiyonluğun UEFA'nın yetkili olduğuna dair karar bekliyoruz. Şike yapıldığını UEFA ve CAS daha önce duyurmuştu" dedi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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