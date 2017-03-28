Trabzon’a ret
CAS, 2010-11 sezonu şike davası ile ilgili kararını açıkladı. Yönetici Saral, “Şike konusunda son karar mercii FIFA’dır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi. Bülbüloğlu da “Ret kelimesi yanlış. Türkiye şampiyonluğunun UEFA yetkisinde olup olmadığı ile ilgili karar bekliyoruz” diye konuştu.
SARAL: SON KARAR FIFA'NIN
Yönetici Gökhan Saral karar sonrası, "Şike konusunda son karar mercii FIFA'dır. Taraftarımız rahat olsun, Trabzonspor'un hakkını sonuna kadar arayacağız'' açıklamasını yaptı. Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu da "Bu karar sadece UEFA'nın TFF'ye yaptırım yapmaması konusunda şikayetimizdi. UEFA'nın şike konusunda yetkili mi yetkisiz mi olduğuna karar verecek. Reddetme ifadeleri yanlış. Türkiye'deki şampiyonluğun UEFA'nın yetkili olduğuna dair karar bekliyoruz. Şike yapıldığını UEFA ve CAS daha önce duyurmuştu" dedi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:29
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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