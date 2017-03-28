Tolgay ısrarı

Trabzonspor, Beşiktaş'ın orta sahasını bitirmek üzere. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan bordo-mavili yönetim, devre arasında alamadığı 26 yaşındaki oyuncuyu bu kez renklerine bağlamak üzere... Tolgay Arslan büyük ihtimalle seneye Trabzon’da.

50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma yolunda kararlı olan Trabzonspor yönetimi, çok büyük oynamaya başladı. Bayern Münih'in dünyaca ünlü 33 yaşındaki orta sahası Ribery, Manchester City'nin 33 yaşındaki 10 numarası Yaya Toure için girişimlerini sürdüren bordo-mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tunay Torun'un işini de bitirdi. Başkan Muharrem Usta'nın ayrıca Beşiktaşlı Tolgay Arslan için yaptığı girişimlerde sona yaklaştığı belirtiliyor. Daha önce, "Tolgay'ın sezon sonunda transfer olması noktasında Beşiktaş ile bir sorun gözükmüyor. Onlarla anlaşabiliriz" diyen Usta'nın, siyah-beyazlı yönetim ile temaslarını sıklaştırdığı ve artık tarafların el sıkışma noktasına geldiği vurgulanıyor.



SÖZLEŞMESİ 2018'DE BİTİYOR

26 yaşındaki orta sahanın da bordomavili takıma gelmeye Olcay Şahan nedeniyle artık iyice sıcak baktığı vurgulanıyor. Siyah-beyazlıların, 2015'in ocak ayında Hamburg'dan 450 bin euro bonservis fesih bedeliyle kadrosuna kattığı Tolgay için 5 milyon euro talep ettiği ancak Karadeniz ekibinin 3 milyon euro'luk önerisi üzerinde görüşmelerin devam ettiği vurgulanıyor. Tolgay'ın Beşiktaş ile 2018'e kadar sözleşmesi var.