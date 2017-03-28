Tolgay ısrarı
Trabzonspor, Beşiktaş'ın orta sahasını bitirmek üzere. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan bordo-mavili yönetim, devre arasında alamadığı 26 yaşındaki oyuncuyu bu kez renklerine bağlamak üzere... Tolgay Arslan büyük ihtimalle seneye Trabzon’da.
SÖZLEŞMESİ 2018'DE BİTİYOR
26 yaşındaki orta sahanın da bordomavili takıma gelmeye Olcay Şahan nedeniyle artık iyice sıcak baktığı vurgulanıyor. Siyah-beyazlıların, 2015'in ocak ayında Hamburg'dan 450 bin euro bonservis fesih bedeliyle kadrosuna kattığı Tolgay için 5 milyon euro talep ettiği ancak Karadeniz ekibinin 3 milyon euro'luk önerisi üzerinde görüşmelerin devam ettiği vurgulanıyor. Tolgay'ın Beşiktaş ile 2018'e kadar sözleşmesi var.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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