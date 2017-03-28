 Şimdi ‘Çilek’ mevsimi değil – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Şimdi ‘Çilek’ mevsimi değil

    Şimdi ‘Çilek’ mevsimi değil
    Başkan , önceliklerinin kurumsallaşmak ve kalıcı sistem kurmak olduğunu belirtti. Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Şimdi 'çilek' zamanı değil. Her şey zamanında ve mevsiminde güzel. Önceliğimiz kurumsallaşmak, kalıcı sistem kurmak ve iyi bir takım olmak."
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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