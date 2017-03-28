MP Arena 15 yıl Fırtına’nın

Trabzonspor, Akyazı'nın 15 yıllık kullanım hakkını aldı.

Dün KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11 milyon TL bedel üzerinden Ağustos 2017 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralanmasına, kira bedeli artış oranının her yıl %10 olmasına, kira ödeme yönetimi olarak iskontolu peşin (15 yıllık bedelin) 134 milyon 893 bin 551 lira 61 kuruşun (KDV hariç) peşin ödenmesine karşılıklı protokolle karar verilmiştir."