 MP Arena 15 yıl Fırtına’nın – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    MP Arena 15 yıl Fırtına’nın

    MP Arena 15 yıl Fırtına’nın

    , Akyazı'nın 15 yıllık kullanım hakkını aldı.

    Dün KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11 milyon TL bedel üzerinden Ağustos 2017 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralanmasına, kira bedeli artış oranının her yıl %10 olmasına, kira ödeme yönetimi olarak iskontolu peşin (15 yıllık bedelin) 134 milyon 893 bin 551 lira 61 kuruşun (KDV hariç) peşin ödenmesine karşılıklı protokolle karar verilmiştir."
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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