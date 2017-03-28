 Gece-gündüz gibi – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Gece-gündüz gibi

    Gece-gündüz gibi
    Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise aynı rakipler karşısında başarılı sonuçlar elde etti. Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 10 puan toplarken, ikinci yarıda aynı rakipler karşısında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazandı. İlk yarıda bu periyotta 4 gol atan Fırtına, ikinci devrede 13 kez fileleri sarstı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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