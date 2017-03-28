 Fırtına’ya 17’lik yıldız: Kadıoğlu – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Fırtına’ya 17’lik yıldız: Kadıoğlu

    Fırtına’ya 17’lik yıldız: Kadıoğlu

    'da transfer komitesi takıma katkı sağlayacak nokta isimlerin yanı sıra genç oyunculara da yöneldi.

    Bu noktada çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, Hollanda'nın takımında forma giyen orta saha 'nu takibe aldığı ifade edildi. 1.73 boyundaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2019'da sona erecek. 17 yaşındaki futbolcu bu sezon Nijmegen'de 20 maça çıktı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Hollanda U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Kadıoğlu, UEFA U19 Şampiyonası'nda mücadele eden Hollanda'nın 25 Mart'ta Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada 2 gol kaydetti.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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