''FIFA’ya gidiyoruz!''
Trabzonspor Kulübü, CAS'a yapılan başvurunun reddedilmesin ardından FIFA'ya başvurulacağını açıkladı.
"Daha önce defaten açıkladığımız üzere bu davanın konusu yetki ve uygulanacak cezalar olup, tescillenen şikenin varlığı bu dava konusu değildir. Adı geçen kulüp ve şahısların şike eylemlerinin varlığı UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Temyiz Kurulu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları ile de sabittir. Kaldı ki, CAS'ın önceki kararlarında, Türkiye'de adli yargı mercilerince ne karar verilirse verilsin kendi kararlarının asla değişmeyeceğine vurgu yapılmıştır.
Kulübümüzün sürece yönelik bütün olasılıkları değerlendirerek yol haritasını belirlemiştir. CAS'a yapılan müracaatımız ile ilgili olarak yöneticilerimiz ve hukukçularımızın önceki açıklamaları ile de sabit olduğu üzere süreci bugüne kadar kararlılık ve ciddiyetle takip eden kulübümüz, bundan sonra da hukuken hakkını aramaktan ve FIFA'ya müracaattan imtina etmeyecektir."
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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