 ''FIFA’ya gidiyoruz!'' – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ''’ya gidiyoruz!''

    ''FIFA’ya gidiyoruz!''

    Kulübü, 'a yapılan başvurunun reddedilmesin ardından 'ya başvurulacağını açıkladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü aleyhine yapılan müracaatın reddedildiğine dair kararının akşam saatlerinde avukatlarına bildirildiği belirtilerek, şunlar ifadeler kullanıldı:

    "Daha önce defaten açıkladığımız üzere bu davanın konusu yetki ve uygulanacak cezalar olup, tescillenen şikenin varlığı bu dava konusu değildir. Adı geçen kulüp ve şahısların şike eylemlerinin varlığı UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Temyiz Kurulu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları ile de sabittir. Kaldı ki, CAS'ın önceki kararlarında, Türkiye'de adli yargı mercilerince ne karar verilirse verilsin kendi kararlarının asla değişmeyeceğine vurgu yapılmıştır.

    Kulübümüzün sürece yönelik bütün olasılıkları değerlendirerek yol haritasını belirlemiştir. CAS'a yapılan müracaatımız ile ilgili olarak yöneticilerimiz ve hukukçularımızın önceki açıklamaları ile de sabit olduğu üzere süreci bugüne kadar kararlılık ve ciddiyetle takip eden kulübümüz, bundan sonra da hukuken hakkını aramaktan ve FIFA'ya müracaattan imtina etmeyecektir."
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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