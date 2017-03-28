Biletlere hücum
Trabzonspor taraftarı daha iki hafta olmasına rağmen Beşiktaş derbisine çok yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiden 17 bin kombine ve 6 bin bilet satıldı.
KOMBİNE REKORU
Bu rakamın maç gününe kadar 40 bini bulması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor'un hatırlanacağı üzere ikinci devrenin başında 7 bin kombinesi bulunuyordu. Bu rakam üst üste alınan galibiyetlerin ardından 17 bin seviyelerine çıkıp rekor kırdı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN KİRALIK LOCA
Trabzonspor, Medical Park Arena'daki locaların Beşiktaş maçı özelinde kiralamaya açıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Takımımızın 8 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi nedeniyle bu maç özelinde geçerli olmak üzere müsait durumda olan localar kiralamaya açılmıştır'' denildi. Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümlerindeki 10 kişilik locaların kiralama fiyatları şu şekilde: Batı 10 bin lira, doğu 6 bin lira ve kale arkası 3 bin lira.
BİZİ AYAĞA KALDIRDI
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında taraftar desteğiyle beraber gelen saha sonuçlarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni stadın camiaya olumlu etki yaptığını aktaran Çubukçu, "İkinci yarıdaki performansımızda yeni stadımız ve taraftarımızın desteği önemli etki yaptı. Ayağa kalktık" diye konuştu.
YENİ STATLA YENİ HAYAT
Süper Lig'de son 4 maçını yeni stadı Medical Park Arena'da oynayan Trabzonspor'un seyirci sayısı arttı. Bordo-mavililerin Medical Park Arena'daki 4 maçını 100 bini aşkın taraftar izlerken, Avni Aker'deki 6 karşılaşmayı 58 bin 225 taraftar takip etmişti. Bordomavililer, Galatasaray derbisinde 40 bin seyirciyle MP Arena'da rekor kırmıştı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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