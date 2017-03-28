 Biletlere hücum – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Biletlere hücum

    Biletlere hücum

    taraftarı daha iki hafta olmasına rağmen derbisine çok yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiden 17 bin kombine ve 6 bin bilet satıldı.

    Bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş derbisinin biletlerine hücum ediyor... Maça daha iki hafta olmasına rağmen taraftarlar sorun yaşamamak için Pasolig gişelerini aşındırmaya başladı. 8 Nisan Cumartesi günü 19.00'da oynanacak derbi için 17 bin kombinenin yanı sıra 6 bin biletin satıldığı öğrenildi. Daha şimdiden 23 bin taraftarın Medical Park Arena'daki Beşiktaş derbisini izlemesi kesinleşti.

    KOMBİNE REKORU
    Bu rakamın maç gününe kadar 40 bini bulması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor'un hatırlanacağı üzere ikinci devrenin başında 7 bin kombinesi bulunuyordu. Bu rakam üst üste alınan galibiyetlerin ardından 17 bin seviyelerine çıkıp rekor kırdı.

    BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN KİRALIK LOCA
    , Medical Park Arena'daki locaların maçı özelinde kiralamaya açıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Takımımızın 8 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi nedeniyle bu maç özelinde geçerli olmak üzere müsait durumda olan localar kiralamaya açılmıştır'' denildi. Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümlerindeki 10 kişilik locaların kiralama fiyatları şu şekilde: Batı 10 bin lira, doğu 6 bin lira ve kale arkası 3 bin lira.

    BİZİ AYAĞA KALDIRDI
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında taraftar desteğiyle beraber gelen saha sonuçlarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni stadın camiaya olumlu etki yaptığını aktaran Çubukçu, "İkinci yarıdaki performansımızda yeni stadımız ve taraftarımızın desteği önemli etki yaptı. Ayağa kalktık" diye konuştu.

    YENİ STATLA YENİ HAYAT
    Süper Lig'de son 4 maçını yeni stadı Medical Park Arena'da oynayan Trabzonspor'un seyirci sayısı arttı. Bordo-mavililerin Medical Park Arena'daki 4 maçını 100 bini aşkın taraftar izlerken, Avni Aker'deki 6 karşılaşmayı 58 bin 225 taraftar takip etmişti. Bordomavililer, Galatasaray derbisinde 40 bin seyirciyle MP Arena'da rekor kırmıştı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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