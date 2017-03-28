Balkan harekatı

Trabzonspor'da scout ekibi teknik direktör Ersun Yanal'ın yönlendirmesiyle Avrupa ülkelerini adeta abluka altına aldı.

İskoçya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde birçok oyuncuyu takip eden scout ekibi esas yoğunluğunu Balkan ve kuzey ülkelerine yönlendirdi. Bu bölgelerden transfer edilen oyuncuların adaptasyon sürecinin daha kısa olduğunu ve ülke futboluna da çabuk alıştığını belirten Yanal, scout ekibini de bu bölgedeki isimleri yakından takip etmeleri konusunda uyardı. Bordo-mavililerin Hırvatistan, Slovakya, Polonya, Romanya ve Rusya gibi ülkelerde birçok oyuncu izlediği öğrenildi.