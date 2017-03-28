 2 genç A takıma – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    2 genç A takıma

    2 genç A takıma
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın, alt yapıdan 20 yaşındaki Yunus Emre Çakır ile 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun'un performanslarını yakından takip ettiği ve bu iki savunma oyuncusunu da A takım antrenmanlarına dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Abdurrahim bu sezon Trabzonspor U19 ve U21 takımlarında 23, Yunus Emre ise U21 takımında 21 maçta forma giydi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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