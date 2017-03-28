2 genç A takıma

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, alt yapıdan 20 yaşındaki Yunus Emre Çakır ile 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun'un performanslarını yakından takip ettiği ve bu iki savunma oyuncusunu da A takım antrenmanlarına dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Abdurrahim bu sezon Trabzonspor U19 ve U21 takımlarında 23, Yunus Emre ise U21 takımında 21 maçta forma giydi.