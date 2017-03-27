Yazıcı’nın lisesi yine şampiyon
Guatemala'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak Trabzon'un göğsünü kabartan eski adı ile Erdoğdu Anadolu Lisesi yeni adı ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Malatya'da yapılan Türkiye Yarı Finallerinde namağlup olarak yeniden şampiyon olup, Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Eski şampiyon takımın kaptanlığını yapan Yusuf Yazıcı, oyuncuları kutlayarak prim sözü verdi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Yazıcı’nın lisesi yine şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.