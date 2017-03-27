Yazıcı’nın lisesi yine şampiyon

Guatemala'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak Trabzon'un göğsünü kabartan eski adı ile Erdoğdu Anadolu Lisesi yeni adı ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Malatya'da yapılan Türkiye Yarı Finallerinde namağlup olarak yeniden şampiyon olup, Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Eski şampiyon takımın kaptanlığını yapan Yusuf Yazıcı, oyuncuları kutlayarak prim sözü verdi.