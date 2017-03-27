 Yazıcı’nın lisesi yine şampiyon – Fotomaç – 27 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yazıcı’nın lisesi yine şampiyon

    Yazıcı’nın lisesi yine şampiyon
    Guatemala'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak Trabzon'un göğsünü kabartan eski adı ile Erdoğdu Anadolu Lisesi yeni adı ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Malatya'da yapılan Türkiye Yarı Finallerinde namağlup olarak yeniden şampiyon olup, Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Eski şampiyon takımın kaptanlığını yapan Yusuf Yazıcı, oyuncuları kutlayarak prim sözü verdi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yazıcı’nın lisesi yine şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.