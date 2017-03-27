 Yaza düğün var – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Yaza düğün var

    Yaza düğün var
    'un başarılı sağ beki 'nın sevgilisi Natascha Esmail, 5 yıllık birlikteliklerini kutladı. Sosyal medya hesabından Pereira için "hayatımın aşkı" yazan Esmail, Noel'de evlilik teklifi aldığını belirtirken, bu yaz Joao ile evlenebileceklerini söyledi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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