Yaza düğün var
Trabzonspor'un başarılı sağ beki Joao Pereira'nın sevgilisi Natascha Esmail, 5 yıllık birlikteliklerini kutladı. Sosyal medya hesabından Pereira için "hayatımın aşkı" yazan Esmail, Noel'de evlilik teklifi aldığını belirtirken, bu yaz Joao ile evlenebileceklerini söyledi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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