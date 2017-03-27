Yanal’ın gözü millilerde

Teknik direktör Ersun Yanal, milli takımlarda bulunan futbolcularının dönmesini dört gözle bekliyor.

10 futbolcunun milli takımlarda yer alması nedeniyle eksik kadroyla çalışan bordomavili hoca, yarından itibaren milli futbolcuların da takıma katılımıyla Çaykur Rizespor maçının taktiğini belirleyecek.



TAKIM BUGÜN DE İZİNLİ

Fırtına bugün de izin yapıyor... Teknik direktör Ersun Yanal tarafından dinlenmeleri için iki gün izin verilen bordo-mavili oyuncular yarın akşam saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecekler.