Yanal’ın gözü millilerde
Teknik direktör Ersun Yanal, milli takımlarda bulunan futbolcularının dönmesini dört gözle bekliyor.
10 futbolcunun milli takımlarda yer alması nedeniyle eksik kadroyla çalışan bordomavili hoca, yarından itibaren milli futbolcuların da takıma katılımıyla Çaykur Rizespor maçının taktiğini belirleyecek.
TAKIM BUGÜN DE İZİNLİ
Fırtına bugün de izin yapıyor... Teknik direktör Ersun Yanal tarafından dinlenmeleri için iki gün izin verilen bordo-mavili oyuncular yarın akşam saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecekler.
TAKIM BUGÜN DE İZİNLİ
Fırtına bugün de izin yapıyor... Teknik direktör Ersun Yanal tarafından dinlenmeleri için iki gün izin verilen bordo-mavili oyuncular yarın akşam saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecekler.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Yanal’ın gözü millilerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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