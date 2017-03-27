Trabzonspor'dan gurbetçi atağı
Gelecek yıl için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor’un, genç gurbetçi futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu takibe aldığı öğrenildi.
50'nci yılında şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer komitesinin takıma katkı sağlayacak nokta transferlerin yanı sıra genç isimlere de yöneldiği belirtildi. Bu noktada çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, Hollanda'nın Nijmegen takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu takibe aldığı ifade edildi.
20 MAÇTA FORMA GİYDİ
17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Nijmegen formasıyla 20 maça çıktı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Hollanda U19 milli takımında da görev yapan Kadıoğlu, UEFA U19 Şampiyonası'nda mücadele eden Hollanda'nın 25 Mart'ta Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada 2 gol kaydetti.
ALT YAPIDAN A TAKIMA İKİ GENÇ OYUNCU
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın, alt yapıdan 20 yaşındaki Yunus Emre Çakır ve 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun'un performanslarını yakından takip ettiği ve bu iki savunma oyuncusunu da A takım antrenmanlarına dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Abdurrahim bu sezon Trabzonspor U19 ve U21 takımlarında 23, Yunus Emre ise U21 takımında 21 maçta forma giydi.
MİLLİ ARADA 5 GÜN İZİN
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında oynan Galatasaray maçının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, 25 Mart'ta U21 takımıyla yapılan antrenman maçının ardından futbolculara Salı gününe kadar 2 gün daha izin vererek jest yapmıştı. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak yeniden Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak olan bordo mavililer, milli arada 5 gün izin yapmış olacak. Trabzonspor'da Perşembe gününe kadar milli takımlarda yer alan oyuncuların da takıma katılması bekleniyor.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:42
- Demba Ba hazır değil
Toplam 4
Yorum
gariban bjk.li ülkemizde vergi alınmadığı için burada palazlanıyorlar..vergi sistemi getirilsin..haksızlıklar giderilsin..
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 10
Yorum
123 tolga şampiyon bjk.nin kalecisiydi..ona yapılan haksızlık..vefa istanbulda bir semt adı.
- Gomez’e kanca
Toplam 17
Yorum
BelcikaliAslan fenerbahce scout ekibi: kim bize gol attiysa, bjk/gs kimle ilgileniyorsa onu alin. Takima yarar yaramaz, hoca istiyo istemiyor dinlemeyin
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