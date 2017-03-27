Trabzonspor için transfer iddiası

50'nci yılında şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer komitesinin takıma katkı sağlayacak nokta transferlerin yanı sıra genç isimlere de yöneldiği, bu noktada çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, Hollanda'nın Nijmegen takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu takibe aldığı öne sürüldü.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Nijmegen formasıyla 20 maça çıktı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Hollanda U19 milli takımında da görev yapan Kadıoğlu, UEFA U19 Şampiyonası'nda mücadele eden Hollanda'nın 25 Mart'ta Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Haberlerin gündeme gelmesinden kısa süre sonra Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta bir açıklama yaptı.Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi 'çilek' zamanı değil. Her şey zamanında ve mevsiminde güzel. Önceliğimiz; kurumsallaşmak, kalıcı sistem kurmak ve iyi bir takım olmak" ifadelerini kullandı.