Trabzonspor için transfer iddiası
Gelecek yıl için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor’un, genç gurbetçi futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu takibe aldığı iddia edildi. Bu haberlerin gündeme gelmesinden kısa süre sonra ise bordo mavili kulübün başkanı Muharrem Usta herhangi bir transfer çalışmaları olmadığını açıkladı.
50'nci yılında şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer komitesinin takıma katkı sağlayacak nokta transferlerin yanı sıra genç isimlere de yöneldiği, bu noktada çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, Hollanda'nın Nijmegen takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu takibe aldığı öne sürüldü.
20 MAÇTA FORMA GİYDİ
17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Nijmegen formasıyla 20 maça çıktı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Hollanda U19 milli takımında da görev yapan Kadıoğlu, UEFA U19 Şampiyonası'nda mücadele eden Hollanda'nın 25 Mart'ta Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Haberlerin gündeme gelmesinden kısa süre sonra Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta bir açıklama yaptı.
Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi 'çilek' zamanı değil. Her şey zamanında ve mevsiminde güzel. Önceliğimiz; kurumsallaşmak, kalıcı sistem kurmak ve iyi bir takım olmak" ifadelerini kullandı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
- Kiralıklar yerinde saydı
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu muhammet demiri takıma alıp getirenin aklına şaşarım.dost ilişkileri ile bu takımda forma giymeye son yeter artık.bunlar bide geri gelecek y
- Defans-golcü hamlesi
Toplam 7
Yorum
CimBom 1905 Galatasaray Yönetimi Size Sesleniyoruz : GENÇ TÜRK Oyuncuları istiyoruz.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cenğiz Ünder, Enes Ünal...
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Toplam 15
Yorum
Doğrucu Çünkü aylar önce stad tapusu verilmemişti ne manidar ki tapu geldi bu olanlar yaşandı
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