 Trabzonspor bir kaledir – Fotomaç – 27 Mart 2017
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HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bir kaledir

    Trabzonspor bir kaledir
    Karadenizli ünlü türkücü , 'un kendisi için sevda olduğunu söyledi. Kendisine bazen Rizelilerin bu nedenle kızdığını söyleyen Türüt, "Biz rekabeti seven adamız. Rize'nin öyle bir iddiası hiç olmadı ki. Trabzonspor ayrı bir sevdadır. İstanbul takımlarına geçit vermeyen bir kaledir. Karadenizli bundan gurur duymayacak da nereden duyacak" dedi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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