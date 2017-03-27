Trabzonspor bir kaledir
Karadenizli ünlü türkücü İsmail Türüt, Trabzonspor'un kendisi için sevda olduğunu söyledi. Kendisine bazen Rizelilerin bu nedenle kızdığını söyleyen Türüt, "Biz rekabeti seven adamız. Rize'nin öyle bir iddiası hiç olmadı ki. Trabzonspor ayrı bir sevdadır. İstanbul takımlarına geçit vermeyen bir kaledir. Karadenizli bundan gurur duymayacak da nereden duyacak" dedi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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