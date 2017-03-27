 Stopere Bulgar kule – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Stopere Bulgar kule

    Stopere Bulgar kule

    Fırtına'nın listesine bir de stoper girdi...

    Scout ekibinin, Bulgaristan'ın Hollanda'yı 2-0 yendiği maçta izlediği Bozhidar Chorbadzhiyski'nin olumlu not aldığı iddia edildi. Hollanda'nın forvetlerine geçit vermeyen 21 yaşındaki oyuncu için teknik heyete rapor verileceği belirlendi. CSKA Sofya'da forma giyen 1.95 boyundaki Bozhidar Chorbadzhiyski, Bulgar Ligi'nde 22 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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