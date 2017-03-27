Stopere Bulgar kule
Fırtına'nın listesine bir de stoper girdi...
Scout ekibinin, Bulgaristan'ın Hollanda'yı 2-0 yendiği maçta izlediği Bozhidar Chorbadzhiyski'nin olumlu not aldığı iddia edildi. Hollanda'nın forvetlerine geçit vermeyen 21 yaşındaki oyuncu için teknik heyete rapor verileceği belirlendi. CSKA Sofya'da forma giyen 1.95 boyundaki Bozhidar Chorbadzhiyski, Bulgar Ligi'nde 22 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Stopere Bulgar kule haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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