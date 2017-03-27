 N’Doye pir açıldı – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    N’Doye pir açıldı

    N’Doye pir açıldı

    2017'de coşan , son iki lig maçında attığı 3 golün yanı sıra antrenmanlarda da şov yapıyor.

    Önceki gün U21 takımıyla oynanan karşılaşmada 2 gol atan Senegalli forvet, taktik antrenmanlarda da birçok kez fileleri havalandırarak, teknik direktör Ersun Yanal'dan övgü alıyor. Antrenmanların olmadığı zamanda tesislere gelerek özel çalışmalar yapan tecrübeli futbolcu, yakaladığı yüksek formu, "Hayatımın ikinci baharı" sözleriyle özetliyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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