N’Doye pir açıldı
2017'de coşan Dame N'Doye, son iki lig maçında attığı 3 golün yanı sıra antrenmanlarda da şov yapıyor.
Önceki gün U21 takımıyla oynanan karşılaşmada 2 gol atan Senegalli forvet, taktik antrenmanlarda da birçok kez fileleri havalandırarak, teknik direktör Ersun Yanal'dan övgü alıyor. Antrenmanların olmadığı zamanda tesislere gelerek özel çalışmalar yapan tecrübeli futbolcu, yakaladığı yüksek formu, "Hayatımın ikinci baharı" sözleriyle özetliyor.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
N’Doye pir açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.