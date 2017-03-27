Kiralıklar yerinde saydı
Kiralık gönderilen oyuncular, gelişim sağlayamadı.
İşte o isimler...
-Sefa Yılmaz: Sezon başı Alanya'ya kiralandı. Tek golünü Trabzon'a attı. Devre arası Gaziantep'e gitti. F.Bahçe'ye 1 gol attı.
-Muhammet Demir: Eski takımı Gaziantep'e kiralandı. Sakatlandı, formayı unuttu.
-Sheydaev: Slovak Zlin'e kiralandı. 5 maçta şans buldu.
-Aykut Demir: G.Birliği'nde beklentilerin altında kaldı.
-Muhammet Beşir: Önce Şanlıurfa'ya, ocakta 1461 Trabzon'a gitti. Sadece 4 gol attı.
-Musa Nizam: Gaziantep'e kiralandı. 14 maç oynadı, 2 gol attı.
BATUHAN VE RAMAZAN SINIFI GEÇTİLER
Kiralık giden oyuncular arasında Eskişehirspor'a gönderilen Ramazan Övüç ve Şanlıurfaspor'a verilen Butuhan Artarslan ise performanslarıyla beğeni toplamayı başardı. Övüç, 18 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Batuhan ise forma giydiği 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asiste imza attı. Ersun Yanal'ın iki genç oyuncuyu yeni sezon için kadroda değerlendirmesi bekleniyor.
-Sefa Yılmaz: Sezon başı Alanya'ya kiralandı. Tek golünü Trabzon'a attı. Devre arası Gaziantep'e gitti. F.Bahçe'ye 1 gol attı.
-Muhammet Demir: Eski takımı Gaziantep'e kiralandı. Sakatlandı, formayı unuttu.
-Sheydaev: Slovak Zlin'e kiralandı. 5 maçta şans buldu.
-Aykut Demir: G.Birliği'nde beklentilerin altında kaldı.
-Muhammet Beşir: Önce Şanlıurfa'ya, ocakta 1461 Trabzon'a gitti. Sadece 4 gol attı.
-Musa Nizam: Gaziantep'e kiralandı. 14 maç oynadı, 2 gol attı.
BATUHAN VE RAMAZAN SINIFI GEÇTİLER
Kiralık giden oyuncular arasında Eskişehirspor'a gönderilen Ramazan Övüç ve Şanlıurfaspor'a verilen Butuhan Artarslan ise performanslarıyla beğeni toplamayı başardı. Övüç, 18 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Batuhan ise forma giydiği 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asiste imza attı. Ersun Yanal'ın iki genç oyuncuyu yeni sezon için kadroda değerlendirmesi bekleniyor.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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