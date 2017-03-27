 Kiralıklar yerinde saydı – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Kiralıklar yerinde saydı

    Kiralıklar yerinde saydı

    Kiralık gönderilen oyuncular, gelişim sağlayamadı.

    İşte o isimler...

    -Sefa Yılmaz: Sezon başı Alanya'ya kiralandı. Tek golünü Trabzon'a attı. Devre arası Gaziantep'e gitti. F.Bahçe'ye 1 gol attı.
    -Muhammet Demir: Eski takımı Gaziantep'e kiralandı. Sakatlandı, formayı unuttu.
    -Sheydaev: Slovak Zlin'e kiralandı. 5 maçta şans buldu.
    -Aykut Demir: G.Birliği'nde beklentilerin altında kaldı.
    -Muhammet Beşir: Önce Şanlıurfa'ya, ocakta 1461 Trabzon'a gitti. Sadece 4 gol attı.
    -Musa Nizam: Gaziantep'e kiralandı. 14 maç oynadı, 2 gol attı.

    BATUHAN VE RAMAZAN SINIFI GEÇTİLER
    Kiralık giden oyuncular arasında Eskişehirspor'a gönderilen Ramazan Övüç ve Şanlıurfaspor'a verilen Butuhan Artarslan ise performanslarıyla beğeni toplamayı başardı. Övüç, 18 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Batuhan ise forma giydiği 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asiste imza attı. Ersun Yanal'ın iki genç oyuncuyu yeni sezon için kadroda değerlendirmesi bekleniyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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