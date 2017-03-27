Kiralıklar yerinde saydı

Kiralık gönderilen oyuncular, gelişim sağlayamadı.

İşte o isimler...



-Sefa Yılmaz: Sezon başı Alanya'ya kiralandı. Tek golünü Trabzon'a attı. Devre arası Gaziantep'e gitti. F.Bahçe'ye 1 gol attı.

-Muhammet Demir: Eski takımı Gaziantep'e kiralandı. Sakatlandı, formayı unuttu.

-Sheydaev: Slovak Zlin'e kiralandı. 5 maçta şans buldu.

-Aykut Demir: G.Birliği'nde beklentilerin altında kaldı.

-Muhammet Beşir: Önce Şanlıurfa'ya, ocakta 1461 Trabzon'a gitti. Sadece 4 gol attı.

-Musa Nizam: Gaziantep'e kiralandı. 14 maç oynadı, 2 gol attı.



BATUHAN VE RAMAZAN SINIFI GEÇTİLER

Kiralık giden oyuncular arasında Eskişehirspor'a gönderilen Ramazan Övüç ve Şanlıurfaspor'a verilen Butuhan Artarslan ise performanslarıyla beğeni toplamayı başardı. Övüç, 18 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Batuhan ise forma giydiği 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asiste imza attı. Ersun Yanal'ın iki genç oyuncuyu yeni sezon için kadroda değerlendirmesi bekleniyor.

