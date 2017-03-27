Çilek operasyonu
Trabzonspor, Ribery ve Yaya Toure için sponsor arıyor. ‘Heyecan verici bir transfer istiyoruz’ diyen taraftarlara, ‘Merak etmeyin istediğiniz olacak’ sözünü veren Muharrem Usta, maliyeti karşılamak için sponsorlarla görüşmelere başladı.
Trabzonspor'da 2017'de elde edilen başarılı sonuçlar sonrası taraftarların gelecek sezon öncesi beklentisi yükseldi... Camianın arzusuna cevap vermek isteyen başkan Muharrem Usta, "50. Yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız diye söylemiştik ve bunu yapacağız" dedi. Bordo-mavili taraftarların, heyecan verici bir transfer beklediklerini iletmeleri üzerine ise Usta'nın yanıtı, "Merak etmeyin istediğiniz olacak" oldu. Bu sözler taraftarlar arasında heyecana neden oldu. Başkan Muharrem Usta, yıldız oyuncu transferlerinin maliyetinin kulüp kasasından çıkmaması için sponsorlar ile görüşmelere başladı. Yönetimin 'çilek transfer' listesinin başında Francak Ribery ile Yaya Toure var.
İLK TEMASLAR YAPILDI
İki yıldız için ilk temasların gizlice yapıldığı konuşuluyor. Yüksek maliyetleri karşılamak içinse sponsorlar devreye sokulacak. Başkan Usta, isim telaffuz etmekten kaçınırken, taraftarlardan sabırlı olup, kendilerine güvenmelerini istedi.
BUNLAR DA NOKTA ATIŞI...
Castro'ya yakın takip
Bordo-mavili scout ekibi, üç sezondur Kasımpaşa'da forma giyen Andre Castro'yu da takibe aldı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonuna sona erecek olan Portekizli oyuncuyu 'bonservis bedeli ödenmeyeceği' için listeye ekleyen teknik heyet, bu transferle takımdaki alternatif sayısını artırmayı planlıyor. Orta sahada hem defansif hem ofansif olarak görev yapabilen 28 yaşındaki Castro, istikrarlı çizgisiyle dikkat çekiyor. Bu sezon 28 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.
Tunay Torun imzaya kaldı
Kasımpaşa'nın gurbetçi oyuncusu Tunay Torun'un transferinin ise imzaya kaldığı belirtiliyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu da sezon sonunda boşa çıkacağı için bedelsiz alınacak... Olcay Şahan'ın kendisi gibi gurbetçi olan Tunay'a her fırsatta Trabzon'un güzelliklerini anlatarak gelmeye ikna ettiği gelen haberler arasında... Bu sezon 23 maçta forma giyen Tunay Torun, 3 gol atarken, 6 tane de asist gerçekleştirdi.
Kazak, Filip ve Ruslan'ı izledi
Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak ise yurt dışında scout ekibinin belirlediği isimleri izliyor. Polonya- İtalya U-21 milli maçında Lech Poznan'ın golcüsü Dawid Kowancki'yi beğenen Kazak, cuma akşamı ise Hırvatistan-Ukrayna maçını izledi. Volkan Kazak bu maçta forma giymeyen Hırvatistan'ın ön liberosu Filip Bradaric ile Ukrayna'nın orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky ile bilgi topladı.
Ruslan Malinovsky kimdir?
Genk'te kiralık olarak görev yapan Malinovsky, orta sahanın merkezinde oynuyor. 23 yaşında. Bonservisi Shakhtar'da. Genk'te bu sezon 15 maçta 4'er gol ve asiste imza attı.
Filip Bradaric kimdir?
Filip Bradaric, Rijeka'da oynuyor. Mevkisi ön libero. Bu sezon 29 maçta 1 golü var. 3 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
YUNUS EMRE SEL
İLK TEMASLAR YAPILDI
İki yıldız için ilk temasların gizlice yapıldığı konuşuluyor. Yüksek maliyetleri karşılamak içinse sponsorlar devreye sokulacak. Başkan Usta, isim telaffuz etmekten kaçınırken, taraftarlardan sabırlı olup, kendilerine güvenmelerini istedi.
BUNLAR DA NOKTA ATIŞI...
Castro'ya yakın takip
Bordo-mavili scout ekibi, üç sezondur Kasımpaşa'da forma giyen Andre Castro'yu da takibe aldı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonuna sona erecek olan Portekizli oyuncuyu 'bonservis bedeli ödenmeyeceği' için listeye ekleyen teknik heyet, bu transferle takımdaki alternatif sayısını artırmayı planlıyor. Orta sahada hem defansif hem ofansif olarak görev yapabilen 28 yaşındaki Castro, istikrarlı çizgisiyle dikkat çekiyor. Bu sezon 28 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.
Tunay Torun imzaya kaldı
Kasımpaşa'nın gurbetçi oyuncusu Tunay Torun'un transferinin ise imzaya kaldığı belirtiliyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu da sezon sonunda boşa çıkacağı için bedelsiz alınacak... Olcay Şahan'ın kendisi gibi gurbetçi olan Tunay'a her fırsatta Trabzon'un güzelliklerini anlatarak gelmeye ikna ettiği gelen haberler arasında... Bu sezon 23 maçta forma giyen Tunay Torun, 3 gol atarken, 6 tane de asist gerçekleştirdi.
Kazak, Filip ve Ruslan'ı izledi
Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak ise yurt dışında scout ekibinin belirlediği isimleri izliyor. Polonya- İtalya U-21 milli maçında Lech Poznan'ın golcüsü Dawid Kowancki'yi beğenen Kazak, cuma akşamı ise Hırvatistan-Ukrayna maçını izledi. Volkan Kazak bu maçta forma giymeyen Hırvatistan'ın ön liberosu Filip Bradaric ile Ukrayna'nın orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky ile bilgi topladı.
Ruslan Malinovsky kimdir?
Genk'te kiralık olarak görev yapan Malinovsky, orta sahanın merkezinde oynuyor. 23 yaşında. Bonservisi Shakhtar'da. Genk'te bu sezon 15 maçta 4'er gol ve asiste imza attı.
Filip Bradaric kimdir?
Filip Bradaric, Rijeka'da oynuyor. Mevkisi ön libero. Bu sezon 29 maçta 1 golü var. 3 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
YUNUS EMRE SEL
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Çilek operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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