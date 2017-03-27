CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
Şike davasında haklarının verilmediği gerekçesiyle UEFA'nın kararını CAS'a taşıyan Trabzonspor'un başvurusu reddedildi.
2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili UEFA'ya yaptığı itirazdan istediğini alamayan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) itirazına ret kararı verildi.
UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübü'nün itirazı reddedildi.
Trabzonspor, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu. UEFA Temyiz Kurulu'na yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, konuyu CAS'a götürmüştü. CAS ise Trabzonspor'un Fenerbahçe aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:15
- Beşiktaş maçı için loca kararı
Toplam 4
Yorum
ÜZÜLME ALİ KART--ALİ : SEN HİÇ ÜZÜLME TFF (D. ÖREN, YUSUF, TERMİNATÖRLER ) GEREĞİNİ YAPARLAR. ŞİMDİYE KADAR YAPMADILAR MI?
- Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması
Toplam 6
Yorum
BABANIZ BEŞİKTAŞ -Beşiktaş çok iyi gidiyor ne yapalım? en iyisi Beşiktaşın bütün ekonomik ve teknik planlamalarını bozmak için yabancı kuralını değiştirelim
- Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Toplam 10
Yorum
HAKAN ÖZBAŞ UEFA VERDİ SENİN GİBİ İFTİRACILARA CEVABINI HADİ ŞİMDİ KUMDA OYNA
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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