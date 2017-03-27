Ç. Rizespor’a bilet tepkisi
Trabzonsporlu taraftarlar, milli aranın ardından deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçı için 50 TL'den satılan misafir takım biletlerinin tamamını tüketti. Taraftarın isteği üzerine Çaykur Rizespor yönetimi ile iletişime geçen bordo-mavili idareciler ek tribün açtırdı. Ancak ek tribün biletlerinin iki katı fiyatla 100 TL'den satışa çıkması taraftarları isyan ettirdi. Çaykur Rizespor yönetiminin tutumuna yönelik birçok tepki mesajı atılırken, bilet fiyatları konusunda daha anlayışlı olunması çağrısı yapıldı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Ç. Rizespor’a bilet tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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