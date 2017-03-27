 Ç. Rizespor’a bilet tepkisi – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Ç. Rizespor’a bilet tepkisi

    Ç. Rizespor’a bilet tepkisi
    Trabzonsporlu taraftarlar, milli aranın ardından deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçı için 50 TL'den satılan misafir takım biletlerinin tamamını tüketti. Taraftarın isteği üzerine Çaykur Rizespor yönetimi ile iletişime geçen bordo-mavili idareciler ek tribün açtırdı. Ancak ek tribün biletlerinin iki katı fiyatla 100 TL'den satışa çıkması taraftarları isyan ettirdi. yönetiminin tutumuna yönelik birçok tepki mesajı atılırken, bilet fiyatları konusunda daha anlayışlı olunması çağrısı yapıldı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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