Beşiktaş maçı için loca kararı
Trabzonspor Kulübü, Medical Park Arena Stadı’ndaki locaların Beşiktaş maçı özelinde kiralamaya açıldığını duyurdu.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Takımımızın 8 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi nedeniyle bu maç özelinde geçerli olmak üzere müsait durumda olan localar kiralamaya açılmıştır'' denildi.
Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümlerindeki 10 kişilik locaların kiralama fiyatları şu şekilde; Batı 10 bin lira, Doğu 6 bin lira ve Kale Arkası 3 bin lira.
Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümlerindeki 10 kişilik locaların kiralama fiyatları şu şekilde; Batı 10 bin lira, Doğu 6 bin lira ve Kale Arkası 3 bin lira.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor bir kaledir
Toplam 4
Yorum
Ts Karadenizli olupta tsden başka takımı tutan adam değildir
- Kompany’ye kanca
Toplam 5
Yorum
Cenk Ahı gitmiş vahı Kartal'a kalmış olur.BJK'nin elindeki futbolcuların artıları Kompany'den çok daha fazla.boşa para harcamamak lazım.
- Ç. Rizespor’a bilet tepkisi
Toplam 5
Yorum
Tarafsız Rüyamda gördüm ts 6 0 yenıyordu. 6 tane gol içinde 100 tl verılır
Beşiktaş maçı için loca kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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