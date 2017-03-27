Az atıp, az yiyor
Trabzonspor, Süper Lig'de atılan gol bakımından en kısır, yenilen gol açısından ise en iyi sezonlarından birini geçiriyor.
Fırtına, geride kalan 25 haftalık bölümde kalesinde 23 gol görürken, bu alanda 20'şer gol yiyen Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından Gençlerbirliği ile birlikte ligde en az gol yiyen takım oldu. Bordo-mavililer, attığı 27 golle ise ilk 5 takım arasında en az gol atan takım durumunda... Fırtına, lig genelinde ise bu alanda 7'nci sırada yer aldı.
AKYAZI'DA GOL YEMEDİ
2017'de namağlup olan ve Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, yeni stadı Şenol Güneş Spor Komplesi Medical Park Arena'da oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer yeni stadında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ile ise golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ligin ikinci devresinde toplamda 15 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
AKYAZI'DA GOL YEMEDİ
2017'de namağlup olan ve Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, yeni stadı Şenol Güneş Spor Komplesi Medical Park Arena'da oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer yeni stadında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ile ise golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ligin ikinci devresinde toplamda 15 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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