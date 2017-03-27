 Az atıp, az yiyor – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Az atıp, az yiyor

    Az atıp, az yiyor

    , Süper Lig'de atılan gol bakımından en kısır, yenilen gol açısından ise en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

    Fırtına, geride kalan 25 haftalık bölümde kalesinde 23 gol görürken, bu alanda 20'şer gol yiyen Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından Gençlerbirliği ile birlikte ligde en az gol yiyen takım oldu. Bordo-mavililer, attığı 27 golle ise ilk 5 takım arasında en az gol atan takım durumunda... Fırtına, lig genelinde ise bu alanda 7'nci sırada yer aldı.

    AKYAZI'DA GOL YEMEDİ
    2017'de namağlup olan ve Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen , yeni stadı Şenol Güneş Spor Komplesi Medical Park Arena'da oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer yeni stadında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ile ise golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ligin ikinci devresinde toplamda 15 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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