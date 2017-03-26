 Yusuf Yazıcı yine büyüledi – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    yine büyüledi

    Yusuf Yazıcı yine büyüledi
    Karadeniz ekibinin genç yıldızı , Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna ile 1-1 berabere kaldığı özel maçta sergilediği performansla gönülleri fethetti. Yusuf Yazıcı'yı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yakından izlediği ve 20 yaşındaki orta sahanın ilerleyen dönemde A Milli Takım'a davet edilmesinin beklendiği dile getirildi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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