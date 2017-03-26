Yanal’dan milli takım esprisi

Teknik direktör Ersun Yanal, oldukça keyifli...

Tecrübeli hoca antrenmanda oyuncularına, "Takımın yarısı milli takımda. Böyle giderse idman yapamayacağız" diye seslendi. Futbolcular bu espriye gülerken, Yanal tüm takımın milli takıma gitmesinin kendisine büyük bir gurur vereceğini söyledi. Fırtına'nın 10 oyuncusu milli takımlarda.