 U21 takımına gol yağdırdılar: 6-0 – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    U21 takımına gol yağdırdılar: 6-0

    U21 takımına gol yağdırdılar: 6-0
    Trabzonspor, Samsunspor ile bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesi üzerine dün U21 takımı ile antrenman maçı yaptı. Saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen kaşılaşmada bordo-mavililer; U21 takımını Dame N'Doye ve Yusuf Erdoğan'ın 2'şer, Aytaç ve İbanez'in de birer golüyle 6-0 mağlup etti.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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