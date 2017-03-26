U21 takımına gol yağdırdılar: 6-0

Trabzonspor, Samsunspor ile bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesi üzerine dün U21 takımı ile antrenman maçı yaptı. Saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen kaşılaşmada bordo-mavililer; U21 takımını Dame N'Doye ve Yusuf Erdoğan'ın 2'şer, Aytaç ve İbanez'in de birer golüyle 6-0 mağlup etti.