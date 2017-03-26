Trabzonspor az gol atıp, az gol yiyor

2017 yılının namağlup takımı Trabzonspor, geride kalan 25 haftalık bölümde kalesinde 23 gol gördü, bu alanda 20'şer gol yiyen Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Gençlerbirliği ile birlikte ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı. 41 puanla 5'inci sırada bulunan bordo mavililer, ayrıca ligde en az gol atan takımlardan biri konumunda. 25 haftalık bölümde 27 gol kaydeden Trabzonspor, ilk 5 takım arasında en az gol atan takım oldu, lig genelinde ise bu alanda 7'nci sırada yer aldı.

TARİHİNDE EN AZ 4 YEDİ, EN ÇOK 55 ATTI

Bordo mavili takım, en son 2012-13 sezonunun ilk 25 haftalık bölümünde 26 gol atarak en kısır dönemini geçirdi, 2010-11 sezonunda ise kalesinde 20 gol gördü. Bu sezon ilk 25 haftada attığı 27 golle son 3 yılın en kısır dönemini yaşayan bordo mavililer, 6 sezon sonra ise en az gol yediği sezona ulaştı. Trabzonspor, 1974-75 sezonundan beri mücadele ettiği ligde ilk 25 haftalar göz önüne alındığında 1978-79 sezonunda kalesinde gördüğü 4 golle en az gol yediği dönemi geçirdi. En gollü sezonunu ise 1994-95 sezonunda yaşadı. Söz konusu dönemde bordo mavililer 55 gol atma başarısı gösterdi.



YENİ STADINDA GOL YEMEDİ

Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, yeni stadı Şenol Güneş Spor Komplesinde oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo mavililer yeni stadında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti, Aytemiz Alanyaspor ile ise golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ligin ikinci devresinde toplamda 15 gol attı, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYETİ

Bordo mavililer, 2016-17 sezonunda bir maçta en çok golü Adanaspor ve Gaziantepspor maçlarında kaydetti. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda Adanaspor'u 4-1, Gaziantepspor'u ise 4-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sezon en farklı yenilgisini ise Kardemir Karabükspor deplasmanında aldı. Ligin 6'ncı haftasında oynanan söz konusu karşılaşmada Trabzonspor rakibine 4-0 mağlup oldu.



YANAL'IN GÖZÜ MİLLİLERDE

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, milli takımlarda bulunan futbolcularının dönmesini bekliyor. 10 futbolcunun milli takımlarda yer alması nedeniyle eksik kadroyla çalışan Yanal, hafta içerisinde milli futbolcuların da takıma katılımıyla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tam kadro gerçekleştirmeyi hedefliyor.