Trabzonspor az gol atıp, az gol yiyor
Süper Lig’de en az gol atan ve yiyen takımlar arasında yer alan Trabzonspor, atılan gol bakımından en kısır, yenilen gol açısından ise en iyi sezonlarından birini geçiriyor.
TARİHİNDE EN AZ 4 YEDİ, EN ÇOK 55 ATTI
Bordo mavili takım, en son 2012-13 sezonunun ilk 25 haftalık bölümünde 26 gol atarak en kısır dönemini geçirdi, 2010-11 sezonunda ise kalesinde 20 gol gördü. Bu sezon ilk 25 haftada attığı 27 golle son 3 yılın en kısır dönemini yaşayan bordo mavililer, 6 sezon sonra ise en az gol yediği sezona ulaştı. Trabzonspor, 1974-75 sezonundan beri mücadele ettiği ligde ilk 25 haftalar göz önüne alındığında 1978-79 sezonunda kalesinde gördüğü 4 golle en az gol yediği dönemi geçirdi. En gollü sezonunu ise 1994-95 sezonunda yaşadı. Söz konusu dönemde bordo mavililer 55 gol atma başarısı gösterdi.
YENİ STADINDA GOL YEMEDİ
Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, yeni stadı Şenol Güneş Spor Komplesinde oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo mavililer yeni stadında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti, Aytemiz Alanyaspor ile ise golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ligin ikinci devresinde toplamda 15 gol attı, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYETİ
Bordo mavililer, 2016-17 sezonunda bir maçta en çok golü Adanaspor ve Gaziantepspor maçlarında kaydetti. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda Adanaspor'u 4-1, Gaziantepspor'u ise 4-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sezon en farklı yenilgisini ise Kardemir Karabükspor deplasmanında aldı. Ligin 6'ncı haftasında oynanan söz konusu karşılaşmada Trabzonspor rakibine 4-0 mağlup oldu.
YANAL'IN GÖZÜ MİLLİLERDE
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, milli takımlarda bulunan futbolcularının dönmesini bekliyor. 10 futbolcunun milli takımlarda yer alması nedeniyle eksik kadroyla çalışan Yanal, hafta içerisinde milli futbolcuların da takıma katılımıyla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tam kadro gerçekleştirmeyi hedefliyor.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:59
- ''En iyisi Robin!''
Toplam 3
Yorum
ddedde001 Sende suç yok seni bu takıma alıpta yıllarca taraftarın ve kulübün paralarını saçanlarda acaba kendi işlerinde de bu kadar zarar ediyorlarmı
- ''En iyisi Robin!''
Toplam 3
Yorum
us atölyesi bu adam fenerden başka bir yere gidemez..çok yüksek maaşlı bir memur nihayetin de..
- Taraftar Tolga’yı yuhaladı
Toplam 6
Yorum
fdd bişey değil elimizde patlıycak. özel maç bile oynatmayın. görenler almaktan vazgecer.
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