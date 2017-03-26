Tarih yazacak
Trabzonspor, Rizespor maçından da puanla ayrılması durumunda ilk 10 haftalar itibariyle 2’nci yarılardaki en iyi sezonunu yaşayacak.
ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
Ligin 26'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan alacağı puan ya da puanlarla 1974-75 sezonundan bugüne mücadele ettiği ligde, ikinci yarılar itibariyle en iyi performansını elde edecek. Konu ile ilgili konuşan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Şu an için önemli maçımız Çaykur Rize ile yapacağımız karşılaşma. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve çıkışımız devam edecek" ifadesini kullandı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:19
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
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