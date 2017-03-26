Tarih yazacak

Trabzonspor, Rizespor maçından da puanla ayrılması durumunda ilk 10 haftalar itibariyle 2’nci yarılardaki en iyi sezonunu yaşayacak.

Süper Lig'n ilk yarısını 18 puan ile 13'üncü sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Trabzonspor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikle ikinci devrelerde ilk 9 haftalık bölümler göze alındığında en iyi performansını sergiledi. Son olarak 1991-92 sezonunda 2'nci devrenin ilk 9 haftasında 23 puan toplayan bordo-mavililer, 25 yıl sonra 23 puanla bu performansa ulaştı. Trabzonspor, ikinci devrelerin ilk 9 haftasındaki en kötü performansını ise 2012-13 sezonunda elde etti. Söz konusu dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak sadece 7 puan toplayabilen bordomavililer, 31 puanla 13'üncü sırada yer aldı.



ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Ligin 26'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan alacağı puan ya da puanlarla 1974-75 sezonundan bugüne mücadele ettiği ligde, ikinci yarılar itibariyle en iyi performansını elde edecek. Konu ile ilgili konuşan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Şu an için önemli maçımız Çaykur Rize ile yapacağımız karşılaşma. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve çıkışımız devam edecek" ifadesini kullandı.