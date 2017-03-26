Rekor: 16 bin kombine satıldı
2016-17 sezonunda 25 bin kombine hedefleyen Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, 16 bin kombine satıldığını açıkladı.
YENİ TESİSLER ALTYAPIYA
Başkan Muharrem Usta, altyapı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Usta, 5-6 yıl içerisinde altyapıdan çok önemli oyuncuların çıkacağına vurgu yaparak, "Stadın yanındaki yeni tesisleri altyapıya vereceğiz. 5-6 yılda önemli oyuncular A takıma gelecektir" diye konuştu.
OYUNCULARA İKİ GÜN İZİN
Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bugünü ve yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:20
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Rekor: 16 bin kombine satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.