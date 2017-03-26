 Rekor: 16 bin kombine satıldı – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Rekor: 16 bin kombine satıldı

    Rekor: 16 bin kombine satıldı

    2016-17 sezonunda 25 bin kombine hedefleyen 'da Başkan , 16 bin kombine satıldığını açıkladı.

    Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı paylaşımda tarihi bir rekor elde ettiklerini belirterek, "25 bin kombine demiştik. An itibariyle 16 bin ile tarihi bir rekordayız. 3 saat içinde 750 kombine daha satıldı. 25 bin için var mısınız?" açıklamasını yaptı.

    YENİ TESİSLER ALTYAPIYA
    Başkan , altyapı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Usta, 5-6 yıl içerisinde altyapıdan çok önemli oyuncuların çıkacağına vurgu yaparak, "Stadın yanındaki yeni tesisleri altyapıya vereceğiz. 5-6 yılda önemli oyuncular A takıma gelecektir" diye konuştu.

    OYUNCULARA İKİ GÜN İZİN
    'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bugünü ve yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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