 Onazi’den mesaj – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Onazi’den mesaj

    Onazi’den mesaj

    Sakatlanan Nijeryalı, “Her şey yolunda. Burkina Faso maçında oynayabilirim” dedi.

    Ülkesinin milli takımına seçilen ve 23 Mart'ta Nijerya'nın Senegal ile oynadığı hazırlık maçının 25'nci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, durumunun iyi olduğunu duyurdu. Mesaj gönderenlere de teşekkür eden Onazi, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm mesajlar için teşekkür ederim. Şu anda her şey kontrol altında. İnşallah pazartesi günkü (yarın) maça kadar iyileşirim" ifadelerine yer verdi. Milli Takımı, yarın Burkina Faso le karşılaşacak. Bu iyi haber, bordomavili takımın teknik heyeti ve taraftarını oldukça mutlu etti.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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