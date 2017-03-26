 Olcay: Bize her yer Trabzon – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Olcay: Bize her yer Trabzon

    Olcay: Bize her yer Trabzon
    Milli takım'ın Finlandiya'yı 2-0 yendiği maç sonrası telefon aracılığıyla canlı yayın yapan Arda Turan'ın görüntüsünde, "Bize her yer Trabzon" diye bağıran , taraftarlardan büyük beğeni aldı. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki yıldız için, "Helal olsun. 40 yıllık Trabzonlu gibi davranıyor. Bize Olcay gibi adamlar lazım" dediler.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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