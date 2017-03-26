Dev prim hazırlığı

Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, takımın ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada bitireceğine inanıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, Başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede oyuncuların bu isteğe sahip olduğunu belirtirken, yönetim kurulu da motivasyonu daha da artırmada kararlı. Çaykur Rizespor maçı öncesi Trabzon'a gelecek olan Başkan Muharrem Usta'nın burada oyuncularla bir görüşme yaparak, "Avrupa kupalarına katılırsanız biz de size çok büyük bir jest yapacağız" diyeceği öğrenildi. Yönetimin oyunculara önemli bir prim vermeyi planladığı ancak rakamın henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Ligin ikinci yarısında kazanılan maçlar sonrası ödemeleri gününde yapan yönetim, futbolculara, "Siz kazandıkça biz de sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Galibiyetlere devam" mesajını da verecek.