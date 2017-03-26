Aslanım benim

Kendisi için paranın hiçbir zaman ilk planda olmadığını söyleyen 32 yaşındaki golcü futbolcu, kendisine gösterilen yakın ilginin ve rekabetin ikinci yarıdaki yükselişinde çok etkili olduğunu söyledi.

Fırtına'nın 2015'te Hull City'den aldığı Dame N'Doye son 2 maçta attığı 3 golle şahlandı, kendine yeni bir sayfa açtı. Sezon başında gönderilmek istenen ancak ücretinde indirim yaptığı için kalan 32 yaşındaki forvet, performansı nedeniyle de hedef tahtası haline gelmişti. Ligin ilk yarısında sadece 1 gole imza atan N'Doye, gol sorununu çözmekte yetersiz kalınca devre arasında Rodallega transfer edilmişti. Kolombiyalı golcünün gelişi ile forvet mevkiindeki rekabet tavan yaparken, N'Doye adeta yeniden doğup ikinci baharını yaşamaya başladı. Senegalli forvetin kendisine yeni bir sayfa açmasında kuşkusuz teknik direktör Ersun Yanal da önemli rol oynadı. Tecrübeli hocanın her ortamda çok iyi bir profesyonel olduğunu söyleyen ve "Takımın bütünlüğünde önemli rol oynuyor, adam gibi adam" dediği N'Doye bu sözlerle mest oldu.



BANA GÜÇ KATIYOR

Ayrıca N'Doye, maça hazırlanırken Yanal ve Başkan Muharrem Usta'nın sık sık "Aslanım" demesinin kendisine güç kattığını söyledi. Tecrübeli futbolcu her fırsatta paranın kendisi için hiçbir zaman ilk planda olmadığını dile getiriyor.



PAYLAŞIM YAPMIŞTI

G.Saray derbisinde gol atan N'Doye, karşılaşma sonrası İnstagram hesabından Galatasaray yazılı bir Aslan ve kendi fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın altına "Gerçek Aslan benim" diyen deneyimli golcünün bu paylaşımında, Yanal'ın sözlerinin etkili olduğu belirtiliyor.





Yunus Emre SEL