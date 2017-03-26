Aslanım benim
Kendisi için paranın hiçbir zaman ilk planda olmadığını söyleyen 32 yaşındaki golcü futbolcu, kendisine gösterilen yakın ilginin ve rekabetin ikinci yarıdaki yükselişinde çok etkili olduğunu söyledi.
BANA GÜÇ KATIYOR
Ayrıca N'Doye, maça hazırlanırken Yanal ve Başkan Muharrem Usta'nın sık sık "Aslanım" demesinin kendisine güç kattığını söyledi. Tecrübeli futbolcu her fırsatta paranın kendisi için hiçbir zaman ilk planda olmadığını dile getiriyor.
PAYLAŞIM YAPMIŞTI
G.Saray derbisinde gol atan N'Doye, karşılaşma sonrası İnstagram hesabından Galatasaray yazılı bir Aslan ve kendi fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın altına "Gerçek Aslan benim" diyen deneyimli golcünün bu paylaşımında, Yanal'ın sözlerinin etkili olduğu belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Aslanım benim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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