 Transfere başladık – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Transfere başladık

    Transfere başladık
    Başkan , Trabzonspor'un yeniden şahlandığını görmek istediklerini belirterek, "Gelecek senenin hesaplarını ve transfer planlamasını sessiz bir şekilde yürütüyoruz" dedi. Usta, "Takımın iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Daha iyisi için hesap yapıyoruz. Bunları yaparken sessiz ve derinden giriyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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