Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise aynı rakipler karşısında yenilmeyerek daha başarılı sonuçlar elde etti.

Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 10 puan toplarken, ikinci yarıda aynı rakipler karşısında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazandı.

Karadeniz ekibi, sezonun ilk 8 haftasında Kasımpaşa'yı 2-0, Galatasaray ve Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Bordo-mavililer, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak yenilgi yüzü görmedi.

Ligin ilk yarısındaki ilk 8 maçta sadece 4 gol atabilen bordo-mavililer, aynı takımlar karşısında ikinci yarıda 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Karadeniz ekibi, bu süreçte ilk yarı 10 gol yerken, ikinci yarıda sadece 2 golü kalesinde gördü.