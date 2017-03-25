Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı
Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında 10 puan toplarken, aynı rakipler karşısında ikinci yarı yenilmeyerek 20 puan elde etti.
Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise aynı rakipler karşısında yenilmeyerek daha başarılı sonuçlar elde etti.
Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 10 puan toplarken, ikinci yarıda aynı rakipler karşısında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazandı.
Karadeniz ekibi, sezonun ilk 8 haftasında Kasımpaşa'yı 2-0, Galatasaray ve Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Bordo-mavililer, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak yenilgi yüzü görmedi.
Ligin ilk yarısındaki ilk 8 maçta sadece 4 gol atabilen bordo-mavililer, aynı takımlar karşısında ikinci yarıda 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Karadeniz ekibi, bu süreçte ilk yarı 10 gol yerken, ikinci yarıda sadece 2 golü kalesinde gördü.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:44
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.