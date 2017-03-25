Trabzonspor U21 takımıyla oynadı
Trabzonspor, Samsunspor ile yarın oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesi üzerine U21 takımı ile antrenman maçı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00'de U21 takımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynadı. Kaşılaşmada bordo mavililer U21 takımını N'Doye ve Yusuf Erdoğan'ın 2'şer, Aytaç ve Ibanez'in de birer golüyle 6-0 mağlup etti.
TAKIMA 2 GÜN İZİN
Bu arada Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Pazar ve pazartesiyi izinli olarak geçirecek bordo mavililer, salı günü saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:09
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
İnler Güzel oyuncu bence göndermemek lazım bir boşluk olursa o boşluğu çok güzel dolduruyor
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
karakartal türkiyede bu adam gibi geriden ileriye isabetli uzun pas kesebilen bir adam yok fizik olarakta iyi durumda bence iyi bir alternatif. kalmalı
- Geçti o günler!
Toplam 14
Yorum
mehmet Fenerbahçe taraftarı olarak biz de UEFA kupasını kazanalım derken kastettiğimiz bu değildi.
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