 Trabzonspor U21 takımıyla oynadı – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor U21 takımıyla oynadı

    Trabzonspor U21 takımıyla oynadı

    Trabzonspor, Samsunspor ile yarın oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesi üzerine U21 takımı ile antrenman maçı yaptı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00'de U21 takımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynadı. Kaşılaşmada bordo mavililer U21 takımını N'Doye ve Yusuf Erdoğan'ın 2'şer, Aytaç ve Ibanez'in de birer golüyle 6-0 mağlup etti.

    TAKIMA 2 GÜN İZİN
    Bu arada Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Pazar ve pazartesiyi izinli olarak geçirecek bordo mavililer, salı günü saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:09
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