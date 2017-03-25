Trabzonspor U21 takımıyla oynadı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00'de U21 takımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynadı. Kaşılaşmada bordo mavililer U21 takımını N'Doye ve Yusuf Erdoğan'ın 2'şer, Aytaç ve Ibanez'in de birer golüyle 6-0 mağlup etti.



TAKIMA 2 GÜN İZİN

Bu arada Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Pazar ve pazartesiyi izinli olarak geçirecek bordo mavililer, salı günü saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.