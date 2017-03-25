 Trabzon'a gidecek – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Trabzon'a gidecek

    Trabzon'a gidecek

    ile , ’un 24 yaşındaki orta sahanın peşinde... Sarı kırmızılı yönetim Emre için nabız yoklarken, “Biz Trabzonspor ile uzun zamandır görüşüyoruz. Onlar bu transfere daha yakın” cevabını aldı.

    'un devre arasında da transfer etmek için uğraştığı ama başaramadığı genç oyuncu Emre Akbaba için da devreye girdi. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor'un kapısını çalan sarı-kırmızı kulüp beklemediği bir cevap aldı. Alanyasporlu yöneticilerin, Galatasaraylı yetkililere, "Biz Trabzonspor ile uzun zamandır görüşüyoruz, onlar bu transfere daha yakın ama sizin de teklifinizi bekleriz. Sonuçta kulübün menfaatlerine göre hareket edeceğiz" cevabını verdiği öğrenildi.

    SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTECEK
    Gelecek sezon için oluşturulacak olan iddialı kadroda birçok bölgede ciddi alternatifler yaratarak rekabeti artırmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın, yönetimle birlikte genç oyuncunun performansını bir süredir takip ettiği belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Emre Akbaba, bu sezon 25 maçta 6 gol, 5 asistilk performans sergiledi. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun transferinin takasla gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

    EVET BANA TEKLİF YAPTILAR
    Aytemiz Alanyasporlu futbolcu , Trabzonspor'dan teklifi aldığını ancak bu transfer için kulüplerin anlaşması gerektiğini söyledi. Adının bordomavili takım ile anıldığını bildiğini aktaran Emre, "Trabzonspor menajerime teklif yaptı. Onunla görüştüler. Öncelikle kulübün anlaşması lazım. Benim anlaşmam kulübümden sonra gelir. Futbolda her şey olabilir" dedi.


    Yunus Emre SEL
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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