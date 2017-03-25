Trabzon'a gidecek
Trabzonspor ile Galatasaray, Alanyaspor’un 24 yaşındaki orta sahanın peşinde... Sarı kırmızılı yönetim Emre için nabız yoklarken, “Biz Trabzonspor ile uzun zamandır görüşüyoruz. Onlar bu transfere daha yakın” cevabını aldı.
SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTECEK
Gelecek sezon için oluşturulacak olan iddialı kadroda birçok bölgede ciddi alternatifler yaratarak rekabeti artırmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın, yönetimle birlikte genç oyuncunun performansını bir süredir takip ettiği belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Emre Akbaba, bu sezon 25 maçta 6 gol, 5 asistilk performans sergiledi. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun transferinin takasla gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
EVET BANA TEKLİF YAPTILAR
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, Trabzonspor'dan teklifi aldığını ancak bu transfer için kulüplerin anlaşması gerektiğini söyledi. Adının bordomavili takım ile anıldığını bildiğini aktaran Emre, "Trabzonspor menajerime teklif yaptı. Onunla görüştüler. Öncelikle kulübün anlaşması lazım. Benim anlaşmam kulübümden sonra gelir. Futbolda her şey olabilir" dedi.
Yunus Emre SEL
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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