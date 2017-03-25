 Serdar bin pişman – Fotomaç – 25 Mart 2017
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HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Serdar bin pişman

    Serdar bin pişman

    Devre arasında 'un transfer gündeminde yer alan ve yapılan teklifi kabul etmeyen , daha iyi bir öneri almadığı için bordo-mavili ekibe geri döndü.

    Spartak Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki stoper, Başkanı Muharrem Usta'ya bahsettiği tekliflerin hiçbirisini alamadı. Usta'ya, İngilizler, Almanlar ve Rusların kendisini istediğini söyleyen gurbetçi oyuncu ortada kalınca yeniden Trabzonspor'un kapısını çaldı. Serdar'ın Trabzonlu olan babası Nihat Taşçı, Başkan Usta'yı arayarak oğlunun bordo-mavili formayı giymek istediğini söyledi. Şimdi bordo-mavili yönetimin tavrı merak ediliyor.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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