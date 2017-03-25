 Samsun maçı iptal – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Samsun maçı iptal

    Samsun maçı iptal
    Fırtına'nın lige verilen arada yarın TFF 1. Lig ekibi ile Medical Park Arena'da yapacağı hazırlık müsabakası iptal edildi. Samsunsporlu futbolcular alacakları ödenmediği gerekçesiyle Trabzon'a gitmek istemediklerini ve maça çıkmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine karşılaşma iptal edildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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