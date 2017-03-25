 Parmak ısırtan istatistik – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Parmak ısırtan istatistik

    Parmak ısırtan istatistik
    Ligin ikinci yarısında 9 maçta 7 galibiyet ve iki beraberlik alan Trabzonspor'un istatistikleri de parmak ısırtıyor. İlk yarıda 18, ikinci yarıda 23 puan toplayan bordo- mavililer, ilk yarıda 12 gol atıp, 20 gol yemişti. Fırtına ligin ikinci devresinde ise 15 gol attı, kalesinde sadece 3 gol gördü.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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