Parmak ısırtan istatistik

Ligin ikinci yarısında 9 maçta 7 galibiyet ve iki beraberlik alan Trabzonspor'un istatistikleri de parmak ısırtıyor. İlk yarıda 18, ikinci yarıda 23 puan toplayan bordo- mavililer, ilk yarıda 12 gol atıp, 20 gol yemişti. Fırtına ligin ikinci devresinde ise 15 gol attı, kalesinde sadece 3 gol gördü.