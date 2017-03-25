 Onazi ve Mas müjdesi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ve müjdesi

    Onazi ve Mas müjdesi

    Milli maçlarda sakatlanan iki Trabzonsporlu oyuncudan iyi haber geldi.

    Milli takımlarına giden Trabzonsporlu Onazi ve Mas, önceki gün oynanan maçlarda sakatlandı. Nijerya'nın Senegal ile oynadığı karşılaşmanın 20. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden Onazi'nin yapılan ilk kontrolünde ciddi bir sakatlığının bulunmadığı tespit edildi. Arjantin Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı maçta sakatlanan 'ın ise sakatlığının Onazi'ye oranla biraz daha önemli olduğu ancak bu oyuncunun da Çaykur Rizespor maçına yetişmesinin yüksek ihtimal olduğu dile getirildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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