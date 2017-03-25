 Necmiati’den büyük destek – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Necmiati’den büyük destek

    Necmiati’den büyük destek
    Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ'a amatörlerden büyük destek geldi. Trabzon'un takımı Necmiatispor, 2. Amatör Küme Play-off'larına FOTOMAÇ göğüs reklamı ile çıktı. Yavuz Selim Sahası'nda Kavakmeydan ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi. Golleri Coşkun, Batuhan ve Mehmetcan attı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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