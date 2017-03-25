Necmiati’den büyük destek

Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ'a amatörlerden büyük destek geldi. Trabzon'un takımı Necmiatispor, 2. Amatör Küme Play-off'larına FOTOMAÇ göğüs reklamı ile çıktı. Yavuz Selim Sahası'nda Kavakmeydan ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi. Golleri Coşkun, Batuhan ve Mehmetcan attı.