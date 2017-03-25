 MP Arena’yı ışıl ışıl parlattılar – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    MP Arena’yı ışıl ışıl parlattılar

    MP Arena’yı ışıl ışıl parlattılar

    taraftarlarından bir grup organize olarak Medical Park Arena Stadı'nda temizlik yaptı.

    Elliye yakın taraftar özellikle koltukları temizlerken, kulüp yetkilileri de taraftarlara bu davranışlarından dolayı teşekkür etti. Bordo-mavili taraftarlar ayda bir aynı organizasyonu yapmak için yeniden sözleşti. yönetimi de taraftarların Medical Park Arena'ya üst düzeyde duyarlılık gösterdiğini belirtti ve bunun oldukça umut verici olduğunu dile getirdi.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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