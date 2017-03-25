İlk 4’e girmeliyiz
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hedeflerini açıkladı: “Şu anda 5’inci sıradayız. Hedefimiz ilk etapta ligi 4’üncü bitirmek. Bu amaç için uğraşacağız. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var ve buna odaklandık”
TARAFTARA ÖNEMLİ GÖREV
Çubukçu, "Şu anda 5'inci sıradayız. Hedefimiz ilk etapta ligi 4'üncü bitirmek. Bu amaç için uğraşacağız. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var ve şu anda buna odaklandık. Hedeflerimize ulaşma yolunda taraftarımıza da önemli görev düşüyor. Onların desteği bize ayrı bir güç veriyor" ifadesini kullandı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:07
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
İlk 4’e girmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.