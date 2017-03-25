 İlk 4’e girmeliyiz – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    İlk 4’e girmeliyiz

    İlk 4’e girmeliyiz

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hedeflerini açıkladı: “Şu anda 5’inci sıradayız. Hedefimiz ilk etapta ligi 4’üncü bitirmek. Bu amaç için uğraşacağız. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var ve buna odaklandık”

    Avrupa kupalarına katılma noktasında yarıştığı rakibi G.Saray'ı da mağlup ederek üst sıralara doğru yükselişini sürdüren Trabzonspor'un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, sağlam adımlarla yola devam etmek istediklerini söyledi. Zorlu dönemlerden geçtiklerini anlatan Çubukçu, "İlk yarıda alınan saha sonuçlarının ardından süreç daha da zorlaşmıştı ancak ikinci yarıda çıkış yakaladık. İlerleyişimiz devam ediyor" dedi.

    TARAFTARA ÖNEMLİ GÖREV
    Çubukçu, "Şu anda 5'inci sıradayız. Hedefimiz ilk etapta ligi 4'üncü bitirmek. Bu amaç için uğraşacağız. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var ve şu anda buna odaklandık. Hedeflerimize ulaşma yolunda taraftarımıza da önemli görev düşüyor. Onların desteği bize ayrı bir güç veriyor" ifadesini kullandı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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