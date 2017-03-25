 Görev Bero’nun – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Görev ’nun

    Görev Bero’nun
    Çaykur Rizespor maçında sağ kanatta Olcay Şahan'ın, sol kanatta da Castillo'nun oynaması beklenirken, kart cezalısı Yusuf Yazıcı'nın yerine Ersun Yanal'ın 'yu oynatacağı belirtiliyor. 21 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu, şu ana kadar Trabzonspor ile 18 maça çıktı, rakip fileleri 1 kez sarsarken, 3 de asist yapmayı başardı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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