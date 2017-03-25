 En çok N’Doye izlendi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    En çok N’Doye izlendi

    En çok N’Doye izlendi
    Turkcell 'in GollerCepte uygulamasında - derbisini 27 bin 619 kişi izledi. Süper Lig'in 25. haftasında atılan 33 gol, 78 bin 167 kez izlenirken, Trabzonspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren Dame N'Doye'nin golü, 13 bin 846 kez takip edildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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