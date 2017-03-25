Beşiktaş maçı biletleri 40tl

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı biletleri satışa çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor maçın biletlerini satışa sundu.



8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



Kale arkası (Güney-Kuzey): 40 TL, Doğu 80 TL, Batı 100 TL, VIP Silver 200 TL, VIP Gold 250 TL, VIP Platinum 300 TL'den satışa çıktı.