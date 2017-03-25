 3 maçlık prim sistemi geldi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    3 maçlık prim sistemi geldi

    3 maçlık prim sistemi geldi
    Ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan ve Avrupa kupalarına katılma noktasında iddialı konuma gelen Trabzonspor'da futbolcular için 3 maçlık prim uygulamasının hayata geçirildiği öğrenildi. Galibiyet ve beraberliğe dayalı prim sisteminde 3'er maçlık prim şartlarının sağlanmasının ardından futbolculara ödemelerinin gerçekleştirildiği ve yönetimin şu anda tüm ödemeleri yaptığı kaydedildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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