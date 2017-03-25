3 maçlık prim sistemi geldi

Ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan ve Avrupa kupalarına katılma noktasında iddialı konuma gelen Trabzonspor'da futbolcular için 3 maçlık prim uygulamasının hayata geçirildiği öğrenildi. Galibiyet ve beraberliğe dayalı prim sisteminde 3'er maçlık prim şartlarının sağlanmasının ardından futbolculara ödemelerinin gerçekleştirildiği ve yönetimin şu anda tüm ödemeleri yaptığı kaydedildi.