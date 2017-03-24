 Yusuf’a dev talipler – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Yusuf’a dev talipler

    Yusuf’a dev talipler

    Trabzonspor ile çıktığı 14 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyerek dikkat çeken 'yı dünya devleri takibe aldı.

    İngiltere'nin Express gazetesi, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 20 yaşındaki orta saha oyuncunu yakından izlediğini duyurdu. Hatta Portekizli hocanın, Trabzonspor'un bazı maçlarına gözlemcilerini gönderdiği ve bol bol notlar tutturduğu öne sürüldü.

    Trabzonspor ile geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldızın ayrıca Paris Saint German kulübü tarafından da bir süredir takip edildiği biliniyor.

    Trabzonsporlu yöneticiler şu ana kadar ile ilgili olarak kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını ancak birçok kulübün oyuncuyu izlemek için scout ekiplerinin akredite yapılması konusunda kendilerine başvuruda bulunduğu belirtti.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:18
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