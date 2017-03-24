Yusuf’a dev talipler
Trabzonspor ile çıktığı 14 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyerek dikkat çeken Yusuf Yazıcı'yı dünya devleri takibe aldı.
Trabzonspor ile geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldızın ayrıca Paris Saint German kulübü tarafından da bir süredir takip edildiği biliniyor.
Trabzonsporlu yöneticiler şu ana kadar Yusuf Yazıcı ile ilgili olarak kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını ancak birçok kulübün oyuncuyu izlemek için scout ekiplerinin akredite yapılması konusunda kendilerine başvuruda bulunduğu belirtti.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:18
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Yusuf’a dev talipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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